В Атырау чемпион Азии погиб от огнестрельного ранения

Как сообщает "АЖ", спортсмен скончался на месте от огнестрельного ранения в сердце. Неделю назад ему исполнилось 18 лет.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Он водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, по данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).
Ранее, в автокатастрофе погибли трое казахстанских борцов.
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