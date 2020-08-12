В Атырау чемпион Азии погиб от огнестрельного ранения

Атырау. 11 августа. Kazakhstan Today - В ночь на 9 августа в ходе драки между несколькими парнями из сел Дамба и Курмангазы был убит известный атырауский спортсмен, чемпион Азии по грепплингу Есенбек Сигуатов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " АЖ ", спортсмен скончался на месте от огнестрельного ранения в сердце. Неделю назад ему исполнилось 18 лет.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Он водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, по данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).

Ранее, в автокатастрофе погибли трое казахстанских борцов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства