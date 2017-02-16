Россиянин организовал незаконную схему вывоза через Казахстан материалов для создания оружия массового поражения

Екатеринбург. 16 февраля. Kazakhstan Today - Екатеринбуржец организовал вывоз из России через Казахстан металлических прутков из сплава АК-6 объемом 6,9 тонн и ядовитого вещества (триэтаноламин марки "Б") в количестве 400 килограммов. Данные товары относятся к категории, подпадающей под действие федерального закона "Об экспортном контроле" и могут быть использованы для создания оружия массового поражения", - сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.

"По закону на вывоз таких товаров необходима лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Предприимчивые бизнесмены получать лицензию не стали, заодно решили минимизировать затраты и миновать таможенный контроль. Вывозить товары было решено через Казахстан (так как страна входит в Таможенный союз, перемещаемые через границу товары не нужно декларировать)", - рассказали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, прутки марки АК-6 были приобретены у законно реализующих их предприятий. Далее была организована поставка в Казахстан, где для этих целей было специально зарегистрированное предприятие. Конечной точкой путешествия металлических прутков был оборонный завод в Кыргызстане. Причем это предприятие специализировалось не только на ремонте и производстве военной техники, но и производило товары народного потребления (в том числе металлическую посуду).

Также отмечается, что екатеринбуржец представил свой товар таможенным органам в специальной форме отчетности как обычный металлопрокат.

Уральской оперативной таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. В феврале 2017 года суд признал гражданина РФ виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года условно и выплате штрафа в размере 50 тыс. рублей.

"Но на этом расследование преступных деяний гражданина не закончилось. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Уральской оперативной таможни установлено, что тот же гражданин РФ, что перемещал через границу металлические прутки, провез в Казахстан ядовитое химическое вещество - триэтаноламин марки "Б" в количестве 400 кг. Данный товар также относится к категории товаров, подпадающих под действие Федерального закона "Об экспортном контроле" и может быть использован для создания химического оружия. Уральской оперативной таможней в отношении установленного лица возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ", - заключили в пресс-службе.

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