Руководящего сотрудника аппарата акима Актобе подозревают в хищении 9,9 млн тенге

Актобе. 28 мая. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении одного из руководителей учреждений ГУ "Аппарат акима города Актобе", передает Kazakhstan Today.

Указанное лицо подозревается в хищении бюджетных средств на общую сумму 9,9 млн тенге группой лиц по предварительному сговору с другими работниками учреждения и индивидуальными предпринимателями в период с октября 2019 года по март 2020 года, путем составления фиктивных договоров о государственных закупках. 6 марта 2020 года руководитель РГУ был задержан при получении обналиченных денежных средств в сумме 1,9 млн тенге, полученных от подрядной организации", - сообщили в Антикоррупционной службе.

7 марта в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на 2 месяца. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом.

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