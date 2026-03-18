Школьницу ранили в Атырау: врачи рассказали о состоянии девочки

Атырау. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау директор областной детской больницы Ержан Есболаев рассказал о состоянии ученицы восьмого класса, которая получила ранения острым предметом, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





Когда ребенок поступил с травмами, ей была проведена срочная интенсивная терапия. В настоящее время состояние пациентки оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Пациентка переведена в общую палату вместе с матерью. На ее теле имеются травмы, повреждены грудная клетка, рука и область шеи", - сообщил сотрудник детской больницы Ержан Есболаев.





По данным департамента полиции Атырауской области, инцидент произошел 13 марта в одной из школ города Атырау.





Была ранена учащаяся 8-го класса. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Пострадавшая была доставлена в областную детскую больницу. По предварительной информации, ранение острым предметом нанес ученик 9-го класса. Подозреваемый задержан и вместе с родителями доставлен в отдел полиции. Все процессуальные действия проводятся в присутствии его законных представителей. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело", - заявили в пресс-службе.





В ведомстве заверили, что родители подростка также будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.





По данным zakon.kz, сейчас в школе усилены меры безопасности. В образовательном учреждении работает комиссия из Астаны. При участии компетентных органов проводится внутреннее расследование, а также следственные действия в рамках уголовного дела.





По словам исполняющего обязанности директора ТОО "BINOM Атырау", где произошло ЧП, принято решение о закупке металлоискателей, которые будут установлены на входе для дополнительного контроля. На сегодня в образовательном учреждении установлено 211 камер видеонаблюдения, мертвых зон нет - видна вся территория, включая двор.





Напомним, в феврале в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения.





Подросток был установлен и задержан. Все участники произошедшего, а также их родители доставлены в полицию. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. 15-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения.



