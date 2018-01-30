Костанай. 30 января. Kazakhstan Today - Следователь УВД Костаная осужден на два года колонии за взятку 40 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

Согласно материалам дела, 40 тыс. тенге следователь Даурен Нурпеис требовал от подозреваемого в совершении преступления в обмен на то, что освободит его от уголовной ответственности, сообщает alau.kz

В ноябре 2017 года Нурпеис расследовал уголовное дело в отношении гражданина Анапина, который причинил тяжкий вред здоровью мужчине, в результате чего тот скончался. Следователь установил, что свидетель этого преступления Сеилханов также причинил погибшему телесные повреждения.

"При этом у Нурпеиса возник преступный умысел на получение взятки от Сеилханова за непривлечение последнего к уголовной ответственности по факту применения насилия Анапиным. 26 ноября 2017 года Нурпеис, находясь в своём служебном кабинете в здании УВД Костаная, в ходе беседы с Сеилхановым предложил последнему передать ему взятку в сумме 40 тыс. тенге", - зачитал обвинение Тимур Шектыбаев.

Сообщается, что Сеилханов после этого предложения обратился с письменным заявлением в антикоррупционную службу. В декабре Нурпеис попросил своего отца забрать деньги. При этом мужчина не знал, что едет за взяткой. При передаче 40 тыс. тенге его задержали в машине. Таким образом Нурпеис Даурен совершил преступление, предусмотренное статьёй "Получение должностным лицом денег для себя, за действия в пользу взяткодателя".

В ходе судебного процесса бывший следователь заявил, что инициатива о вознаграждении принадлежала самому подозреваемому Сеилханову. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, а также заявил о готовности оплатить штраф в 50-кратном размере взятки. Дело рассмотрели в сокращённом порядке.

"Суд приговорил Нурпеиса Даурена признать виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - зачитал приговор судья Батырбек Кудабаев.

Нурпеиса взяли под стражу в зале суда. Отбывать наказание ему назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также он лишен специального звания лейтенант полиции.

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