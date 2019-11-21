Сотрудники Центра миграционных услуг Алматы организовали канал незаконной миграции

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники Центра миграционных услуг Алматы вместе с посредниками организовали канал незаконной миграции из Центральной Азии в РК, передает Kazakhstan Today.

15 ноября 2019 года департаментом КНБ РК по Алматы, во взаимодействии с прокуратурой Алматы, пресечена преступная деятельность группы лиц, организовавшей канал незаконной миграции граждан стран Центрально-Азиатского региона в Республику Казахстан", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

По информации ведомства, в преступную группу входили сотрудники Центра миграционных услуг Алматы, а также ряд посредников, оказывавших услуги по ускорению оформления документов, в том числе выдачи иностранцам фиктивных справок формы №086.

В результате обысков у фигурантов уголовного дела изъяты свыше 40 паспортов иностранных граждан, более 2 млн тенге и другие документы по легализации иностранцев в Казахстане", - уточнили в пресс-службе.

В КНБ также отметили, что преступная деятельность указанной группы носила системный и длительный характер. Иностранцы регистрировались по подложным адресам, заключались фиктивные трудовые договора.

По данному факту проводятся следственные мероприятия.

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