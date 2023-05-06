05.05.2023, 18:49 16386
Спецоперация в Текели: задержаны четверо наркоторговцев
Фото: Polisia.kz.
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Талдыкорган. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Группу наркоторговцев задержали в ходе спецоперации в городе Текели области Жетісу, сообщает Polisia.kz.
В городе Текели 4 мая полицейские ликвидировали канал распространения наркотиков в регионе. В ходе спецоперации они выявили и задержали четверых наркоторговцев в разных частях города.
Задержанным лицам инкриминируется распространение и сбыт наркотических средств. Все помещены под стражу в изолятор временного содержания. Расследование по зарегистрированным фактам проводится согласно статье 297 УК РК (части 1 и 3), предусматривающей незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств" - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Мурат Жумабаев.
В полиции добавили, что с начала года в регионе из незаконного оборота изъято более 30 килограммов различных наркотических средств.
Ранее алматинские полицейские ликвидировали нарколабораторию.
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05.05.2023, 13:01 28581
Юриста казино осудили за дачу крупной взятки в Акмолинской области
Юрист предлагал сотруднику прокуратуры 20 тысяч долларов США за положительное решение результатов проверки финансовой деятельности казино
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области осудили юриста казино за дачу взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
2 мая приговором Бурабайского районного суда осужден за дачу взятки в значительном размере юрист казино и приговорен к штрафу в двадцатикратном размере, что составляет 184,5 млн тенге. Он признан виновным в даче взятки сотруднику прокуратуры в сумме 20 тысяч долларов США (около 9 млн тенге. - Прим. КАZAKHSTAN TODAY) за положительное решение результатов проверки финансовой деятельности казино", - сообщили в Антикоре.
Осужденный лишен пожизненного права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте задержан ряд руководителей управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. Чиновников подозревают в систематическом получении и даче взяток.
Еще одно расследование о крупном многомиллиардном хищении проходит в Жетысуской области. Руководителя отдела образования города подозревают в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере, в сумме 280 млн тенге, за сокрытие фактов хищения бюджетных средств. Главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана подозревается в хищении порядка 2 млрд тенге путем начисления "мертвым душам" и аффилированным лицам.
05.05.2023, 12:29 30086
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества в области инвестпроектов
Мошеннические ресурсы активно продвигаются посредством рекламы в социальных сетях, в том числе на видеохостинге Youtube
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстан предупреждает об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя компаниями, связанными с инвестиционной деятельностью.
Данные группы создают сайты и мобильные приложения, содержащие рекламные ролики, описывающие несуществующие программы финансового развития, а также простые способы быстрого заработка на биржевой торговле. Вместе с тем подобные ресурсы активно продвигаются посредством рекламы в социальных сетях, в том числе на видеохостинге Youtube", - рассказали в Нацбанке.
Как пояснили в пресс-службе банка, на таких мошеннических сайтах содержится ложная информация от известных личностей, поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы. Также в целях усиления эффекта и повышения доверия пользователей, на подобных ресурсах могут быть расположены калькуляторы прогнозируемого дохода от инвестиций.
К примеру, в некоторых выявленных мошеннических схемах, при регистрации на сайте для заработка на биржевой торговле, необходимо внести денежные средства. После чего пользователю отправляется сертификат активации торгового счета якобы от имени Национального банка. При этом на сертификате содержится логотип Национального банка, информация о лжеработниках Национального банка, включая поддельные подписи и печати", - объяснили в ведомстве.
Учитывая вышеизложенное, Национальный банк доводит до сведения, что подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку:
- Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;
- Национальный банк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах;
- на ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация;
- мошенники активно звонят с неофициальных номеров и предоставляют поддельные правоустанавливающие документы;
- перечень организаций, которые на самом деле имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем вам обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств по факту мошенничества. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане ущерб от мошенничества вырос сразу в шесть раз за год.
05.05.2023, 11:01 37166
Руководство управления архитектуры Шымкента подозревается в коррупции
Судом в отношении подозреваемых лиц санкционированы меры пресечения
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Шымкент. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по городу Шымкенту расследуется ряд уголовных дел в отношении руководящего состава управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города, рассказал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Даурен Ергарин.
По словам Ергарина, руководитель управления подозревается в получении взяток в размере от 200 тысяч до 800 тысяч тенге от начальников отделов за покровительство при выполнении ими служебных обязанностей.
Его заместитель и начальник отдела подозреваются в получении взятки в размере 5 миллионов тенге от предпринимателя за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка.
Судом в отношении подозреваемых лиц санкционированы меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Алматы с 2017 года из рекреационной зоны, предназначенной для массового отдыха и туризма, в жилую зону переведены порядка 286 гектаров земли. Эти и множество других нарушений выявило Агентство по противодействию коррупции по итогам проведения анализа коррупционных рисков в вопросах распределения земель и застройки в предгорных районах.
05.05.2023, 10:31 38216
В Казахстане ущерб от мошенничества вырос сразу в шесть раз за год
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Размер ущерба, причиненного уголовными правонарушениями по статье "Мошенничество", в первом квартале текущего года составил уже 79,6 млрд тенге - сразу в 6 раз больше, чем годом ранее.
Сразу 30,4 млрд тенге из общей суммы составил ущерб, нанесенный мошенниками физическим лицам. В сравнении с первым кварталом прошлого года показатель вырос почти втрое. Еще 48,8 млрд тенге пришлось на ущерб, причиненный государству, 515,7 млн тенге - бизнесу, информирует ranking.kz.
За январь-март текущего года в секторе было зарегистрировано уже более 10 тысяч уголовных правонарушений - на 1,8% больше, чем годом ранее. Почти половина всех подобных правонарушений - случаи интернет-мошенничества: 4,7 тысячи уголовных правонарушений - на 4,2% больше, чем год назад. За весь 2022 год количество уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" составляло удручающие 43,5 тысячи случаев, плюс 5,9% за год. Из них на случаи интернет-мошенничества пришлось 20,6 тысячи правонарушений.
По данным аналитиков, практически два из каждых пяти уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" было совершено в двух столицах - Алматы (1949 зарегистрированных случаев за первый квартал - на 5,4% меньше, чем годом ранее) и Астане (1903 случая, сразу плюс 31,7% за год). В числе регионов-антилидеров также оказались Карагандинская область (692 случая), Шымкент (640 случаев) и Алматинская область (517 случаев).
По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, основной группой риска финансового мошенничества являются люди пенсионного возраста. 50,7% опрошенных старше 63 лет не смогли сразу распознать мошенничество, из них 6,3% частично передавали информацию преступникам и никогда не уточняли данные организации, от которой звонил преступник.
Для обмана граждан мошенники, как правило, используют большое количество звеньев. Для обзвона потенциальных жертв - программное обеспечение (SIP-телефонию), которая позволяет дублировать абонентские номера казахстанских финансовых институтов. Для обналичивания денежных средств привлекаются подставные лица, которые в силу своей доверчивости и желания быстро заработать, поддаются уловкам мошенников. Напомним, что при проведении следственных мероприятий правоохранительные органы, в первую очередь, выходят на посредников.
Напомним, пароли к сервисам одного из казахстанских банков попали в открытый доступ.
05.05.2023, 08:12 42986
Находящегося 15 лет в межгосударственном розыске казахстанца задержала полиция области Жетысу
Он разыскивался 15 лет правоохранителями России
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Талдыкорган. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанца, разыскиваемого 15 лет правоохранителями России, задержала полиция области Жетісу, сообщает Polisia.kz.
51-летний мужчина задержан в Коксуском районе оперативниками областного департамента полиции. Казахстанец с 2008 года числился в межгосударственном розыске по подозрению в наркопреступлении в России. Выяснилось, что полицейские Жетысу отработали розыскное задание правоохранителей из Красноярского края РФ", - проинформировали в полиции.
Информация об установлении местонахождения подозреваемого направлена инициатору розыска. До выяснения всех обстоятельств дела в отношении установленного мужчины избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.
04.05.2023, 14:27 61446
Обещала устроить в нефтяную компанию: в Актюбинской области расследуют уголовное дело по факту мошенничества
На сегодняшний день в полицию обратилось около 30 обманутых граждан
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Актобе. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В департамента полиции Актюбинской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении руководителя ТОО West Trans Group-М, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемая обещала устроить на работу вахтовым методом в нефтяную компанию, брала предоплату от 150 до 300 тысяч тенге. На сегодняшний день в полицию обратилось около 30 обманутых граждан.
Граждан, ставших жертвами данного мошенничества, просим обратиться в кабинет 416 ДП области или позвонить по телефону 8(7132)936-416. Жителей других регионов страны просим обращаться в территориальные подразделения по месту жительства", - добавили в полиции.
Ранее была задержана преступная группа, подозреваемая в серии мошенничеств на территории Казахстана.
04.05.2023, 10:54 68096
Житель Алматинской области незаконно содержал двух пятимесячных львят
Детеныши изъяты
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Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция изъяла двух пятимесячных львят у жителя Алматинской области.
В Алматинской области 22 летний мужчина незаконно содержал редких животных - двух детенышей льва в возрасте 5 месяцев, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
Сотрудники полиции, осмотрев место, изъяли экзотических животных.
По данному факту проводятся все необходимые следственные действия.
04.05.2023, 10:08 60566
Гульмира Сатыбалды приговорена к семи годам колонии Дополнено
Фото: pexels
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Астаны вынес приговор Гульмире Сатыбалды - бывшей супруге ранее осужденного бизнесмена Кайрата Сатыбалды.
Признать Сатыбалды Гульмиру виновной в совершении правонарушения по статье 389 часть 4 (Самоуправство) УК РК и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы. Признать Сатыбалды Гульмиру виновной в совершении правонарушения по статье 28 часть 3 (организация совершения уголовного правонарушения или руководство его исполнением, создание преступной группы либо руководство ею), и 125 часть 2 пункты 1,8 (Похищение человека соверешнное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений) УК РК и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы.На основании статьи 58 УК РК (Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений) путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Сатыбалды наказание в виде семи лет лишения свободы. На основании статьи 49 УК РК внести представление президенту о лишении госнаграды", - огласил приговор судья Кеменгер Имашев.
Дополнено 04.05.2023, 11.30
Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании материального и морального вреда. Осужденную обязали выплатить потерпевшей стороне материальный ущерб 6,5 млрд тенге, а также 1 млн тенге за моральный вред.
Отбывать наказание Гульмира Сатыбалды будет в учреждении УИС средней безопасности.
В декабре прошлого года Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения бизнесом. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге.
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