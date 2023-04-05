Трагический январь: в Алматы проходит суд по делу о захвате аэропорта

Фото: facebook/Сергей Алексеенок

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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проходит судебное разбирательство по делу о захвате международного аэропорта во время январских событий 2022 года.





По делу проходят гражданские активисты Айгерим Тлеужанова, Калас Нурпеисов, Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов. Они обвиняются в действиях, направленных на захват аэропорта и парализацию деятельности воздушной гавани.





Во вторник, 4 марта, прокуроры зачитали обвинительный акт. По версии стороны обвинения, Тлеужанова и Нурпеисов были организаторами массовых беспорядков, направленных на приостановление работы аэропорта, а также недопущение прибытия войск ОДКБ. В этом им помогали остальные подсудимые.





Заседание продолжится 11 апреля.





С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today напоминает хронологию трагических событий.



