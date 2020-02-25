Трёх казахстанцев с героином в желудках задержали в аэропорту Актау

В начале февраля 2020 года Комитетом национальной безопасности в международном аэропорту Актау задержаны трое граждан Казахстана, подозреваемых в организации контрабанды героина из Ирана, сообщили в пресс-службе ведомства.
В брюшной полости задержанных обнаружено и изъято 302 капсулы героина, общий вес которых составил порядка одного килограмма (эквивалент 5000 разовых доз), стоимостью 50 млн тенге", - уточнили в КНБ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в теле прибывшего из Дубая в Алматы казахстанца обнаружили 42 капсулы с кокаином.
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