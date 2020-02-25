Трёх казахстанцев с героином в желудках задержали в аэропорту Актау

Актау. 24 февраля. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании наркокурьеров с крупной партией героина в международном аэропорту Актау, передает Kazakhstan Today.

В начале февраля 2020 года Комитетом национальной безопасности в международном аэропорту Актау задержаны трое граждан Казахстана, подозреваемых в организации контрабанды героина из Ирана, сообщили в пресс-службе ведомства.

В брюшной полости задержанных обнаружено и изъято 302 капсулы героина, общий вес которых составил порядка одного килограмма (эквивалент 5000 разовых доз), стоимостью 50 млн тенге", - уточнили в КНБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.





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