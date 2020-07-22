Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Уголовные дела расследуются в отношении высокопоставленных чиновников министерств цифрового развития и образования и науки. Об сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев сегодня на заседании коллегии ведомства, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время мы расследуем два уголовных дела по цифровизации в отношении высокопоставленных должностных лиц министерств цифрового развития и образования и науки", - сказал Шпекбаев.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса заставила абсолютно все государства не просто решать конкретные проблемы через переформатирование системы госуправления и устоявшихся бизнес-процессов, а всерьез задуматься над эффективным управлением изменениями. Сегодня в мире, как никогда прежде, актуальна тема ускоренной цифровизации государственного управления.

Анализ лучших практик борьбы с коронавирусом показал, что страны с развитыми и реально функционирующими государственными электронными сервисами, как Южная Корея и Сингапур, сумели быстро обуздать пандемию. Именно поэтому нам необходимо максимально погрузиться в реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан", не допустив хищений бюджетных средств", - подчеркнул Шпекбаев.

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