Уголовные дела расследуются в отношении высокопоставленных чиновников министерств цифрового развития и образования и науки

В настоящее время мы расследуем два уголовных дела по цифровизации в отношении высокопоставленных должностных лиц министерств цифрового развития и образования и науки", - сказал Шпекбаев.
Он подчеркнул, что пандемия коронавируса заставила абсолютно все государства не просто решать конкретные проблемы через переформатирование системы госуправления и устоявшихся бизнес-процессов, а всерьез задуматься над эффективным управлением изменениями. Сегодня в мире, как никогда прежде, актуальна тема ускоренной цифровизации государственного управления.
Анализ лучших практик борьбы с коронавирусом показал, что страны с развитыми и реально функционирующими государственными электронными сервисами, как Южная Корея и Сингапур, сумели быстро обуздать пандемию. Именно поэтому нам необходимо максимально погрузиться в реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан", не допустив хищений бюджетных средств", - подчеркнул Шпекбаев.
Напомним, что накануне президент РК освободил Аскара Жумагалиева от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
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