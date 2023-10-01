В Акмолинской области прокуроры предотвратили необоснованное финансирование на сумму более 3 млрд тенге

Установлены грубые нарушения при строительстве внутрипоселковых дорог в селах Каражар и Жанажол

Рассказать друзьям

Кокшетау. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Целиноградского района установлены грубые нарушения при строительстве внутрипоселковых дорог в селах Каражар и Жанажол, - Прокуратурой Целиноградского района установлены грубые нарушения при строительстве внутрипоселковых дорог в селах Каражар и Жанажол, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.





Подрядной организацией на протяжении трех лет ненадлежащим образом исполнялись обязательства по договорам, выраженные в несоблюдении технологии укладки асфальтного покрытия, проведении работ без технического сопровождения, использовании при строительстве непригодного грунта. Более того, работы осуществлялись с явным отклонением от проекта.





По принятым прокуратурой района мерам два договора с подрядчиком расторгнуты, направлен иск в суд о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании неустойки (на рассмотрении).





Ремонтные работы в настоящее время приостановлены, акиматом района ведутся работы по объявлению нового конкурса.





Таким образом, не допущено необоснованное финансирование этих объектов на сумму более 3 миллиардов тенге.





За отсутствие должного контроля за ходом реализации строительства ответственные виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.



