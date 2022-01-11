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В Акмолинской области выявили свыше 300 нарушений режима ЧП

10.01.2022, 10:51 17491
КОКШЕТАУ. 10 ЯНВАРЯ - В Акмолинской области выявили свыше 300 нарушений режима ЧП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает polisia.kz, 323 раза жители Акмолинской области нарушили режим чрезвычайного положения, 25 граждан понесли административную ответственность за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний. Только за прошедшие сутки к административной ответственности привлечены восемь жителей области (статья 476 КоАП РК).

В городе Кокшетау функционируют восемь блок-постов, в Степногорске - три, в Бурабайском районе - два. 8 января в отдел полиции Бурабайского района доставлены восемь жителей Южно-Казахстанской области, которые днем ранее прибыли из столицы в поселок Бурабай и передвигались по территории курортной зоны без государственных регистрационных номерных знаков. За нарушение правил дорожного движения водители транспортных средств привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 591 и части 2 статьи 230 КоАП РК", - информирует polisia.kz.

 
Сообщается, что вчера на блок-посту при въезде в Нур-Султан у жителя села Жибек Жолы Аршалынского района выявлено незарегистрированного оружия Сайга-410 с 75 патронами к нему. В этот же день на блок-посту из города Кокшетау в направлении столицы при досмотре автомашины жителя города Щучинска обнаружено гладкоствольное ружье ТОЗ 87-01.
 
На территории области с 23.00 до 07.00 часов введен комендантский час. Более 180 местных жителей объединились в добровольные дружины по обеспечению порядка, в числе которых 84 спортсмена. Для информирования жителей области создана "горячая линия". Позвонив по номеру 1303, акмолинцы могут получить необходимую информацию. 

На сегодняшний день в call-центр поступило 320 звонков, из них:
- касающихся работы блок-постов (243), 
- по вопросам участия в комендантском патрулировании (5), 
- запрета реализации алкогольной продукции (15), 
- функционирования увеселительных заведений (10). 

На сегодняшний день оперативная обстановка на территории области стабильная.
 
 

новости по теме

Полиция Алматы обнаружила тайник с оружием

11.01.2022, 16:28 3961
Полиция Алматы обнаружила тайник с оружием
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Похищенное в ходе погромов, ограблений и мародерств оружие прятал 18-летний житель Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержанный признался, что участвовал в ограблениях оружейных магазинов. 
 
Похищенное оружие он складировал в тайнике на карьерах. 
 

Установлено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению его причастности к другим преступным проявлениям во время массовых беспорядков в городе, а также изъятию незаконно хранящегося оружия", - рассказали в комендатуре города Алматы. 


 

В Талгарском районе задержали иностранцев за изготовление наркотиков

11.01.2022, 16:26 4716
В Талгарском районе задержали иностранцев за изготовление наркотиков
Фото: instagram/talgar_akimat
ТАЛГАР. 11 ЯНВАРЯ - В Талгаре задержали граждан Таджикистана и Узбекистана за изготовление наркотиков во время режима чрезвычайного положения в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подозрительные лица на автомашине марки "Мерседес" были замечены в 5 утра в ходе ночного патрулирования сотрудниками акимата и волонтеров, из числа местных жителей в селе Туздыбастау. Обнаружив находящихся в машине двоих мужчин и двух женщин в алкогольном состоянии, дружинники вызвали полицию", - сообщает акимат Талгарского района на своем паблике в Instagram.

 
В ходе досмотра полицейские изъяли несколько пакетов наркотических веществ синтетического происхождения, которые подозреваемые успели изготовить за этот период. Задержанные женщины рассказали, что прибыли в село для изготовления и распространения наркотиков в одном из частных домов, проинформировали в акимате.
 
Как выяснилось, двое задержанных мужчин оказались гражданами Таджикистана и Узбекистана, а их спутницы жительницами Алматы.
 
Все четверо водворены в ИВС. Начато досудебное расследование.


Как сообщалось ранее, жительница Алматы задержана по подозрению в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Усть-Каменогорске. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
 

За время введения ЧП в полицию Туркестанской области доставлены свыше 900 человек

11.01.2022, 16:15 3646
За время введения ЧП в полицию Туркестанской области доставлены свыше 900 человек
Фото: Policia.kz
ТУРКЕСТАН. 11 ЯНВАРЯ - Свыше 900 человек за время введения ЧП доставлены в полицию Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков заявил, что во время митингов протестующие, воспользовавшись ситуацией, пытались дестабилизировать обстановку в Жетысайском, Сарыагашском, Арысском районах, в городах Кентау и Туркестан. Так, в областном центре толпа из более 500 человек вышла на улицы и попыталась перекрыть дороги, а также железнодорожные пути, сообщает Polisia.kz.
 

Всего в отделы полиции за время введения чрезвычайного положения за различные правонарушения доставили свыше 900 человек, из них 329 привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения", - сказал комендант, начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков.

 
На сегодняшний день ситуация на территории Туркестанской области стабильная.
 
 

В Жамбылской области задержаны мародеры с украденным в Алматы оружием

11.01.2022, 13:47 7536
В Жамбылской области задержаны мародеры с украденным в Алматы оружием
Фото: Policia.kz
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - 7 января в Кордайском районе на блокпосту на трассе Алматы - Ташкент полицейские остановили Subaru Forester без государственного номера. В ходе обыска авто обнаружено 10 единиц оружия 12 калибра, пневматический пистолет и оборудование для охоты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе следствия установлено, что 24-летний водитель автомобиля и 27-летний пассажир были причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в Алматы, сообщает Polisia.kz
 
На данный момент подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 291 УК РК. 
 
В целях обеспечения общественного порядка на двух блокпостах на территории Кордайского района около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.
 

В Алматы задержали мародера, захватившего во время беспорядков военный КАМАЗ

11.01.2022, 13:37 7466
В Алматы задержали мародера, захватившего во время беспорядков военный КАМАЗ
Фото: policia_kz
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - В Алматы задержали мародера, захватившего во время беспорядков военный КАМАЗ. Им оказался 27-летний житель Экибастуза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне Ожет. У него было изъято гладкоствольное ружье "Сайга" с 30 патронами, похищенное из оружейного магазина в результате мародерства. В департаменте полиции сообщили, что он также имеет причастность к фактам мародерства. 
 
Еще несколько единиц огнестрельного оружия, добытого преступным путем, полицейские Алатауского района выявили у троих злоумышленников. В результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок Ata-arms, Remington-700 и Sauer-202 с боеприпасами. 
 
Подозреваемые взяты под стражу.

 

МВД: правоохранителями задержано 9900 человек

11.01.2022, 09:41 10841
МВД: правоохранителями задержано 9900 человек
Фото: facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - По информации Министертсва внутренних дел Республики Казахстан, на 11 января в стране задержано 9900 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ведомства, полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли один пистолет Макарова и магазины к нему без патронов, а также один бронежилет и пневматический пистолет "ТОЗ 35". 

Начато досудебное расследование.

Напомним, в Алматы продолжается зачистка от бандитских группировок. На 11 января в городе задержано 1237 подозреваемых.
 

В КНБ РК рассказали о результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области

10.01.2022, 19:53 14276
В КНБ РК рассказали о результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области
Фото: telegram_CORONAVIRUS2020.KZ
НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан рассказали о результатах спецоперации в Алматы и Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период с 8 января 2022 года в городе Алматы и Алматинской области сводными силами спецподразделений КНБ, МВД, МО и Национальной гвардии задержано 675 подозреваемых", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

 
Как заявили ведомстве, в ходе личного обыска, осмотра автомобилей и помещений повсеместно выявляется оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, средства нелетального воздействия, захваченные демонстрантами у полиции (светошумовые гранаты, шлемы, щиты, амуниция) и в большом объеме награбленное имущество (бытовая техника, мобильные устройства, одежда и т.п.). 
 
 

Группа мародеров задержана в Алматы на съемной квартире

10.01.2022, 12:37 18786
АЛМАТЫ. 10 ЯНВАРЯ - Очередная группа мародеров задержана в Алматы на съемной квартире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое из Талдыкоргана, задержана полицией Алмалинского района города в съемной квартире одного из домов по улице Байтурсынова", - сообщает информцентр комендатуры города Алматы.

 
Отмечается, что самому старшему из них 25, младшему - 19 лет. 
 

В арендованном жилище обнаружена похищенная из магазинов города бытовая, цифровая оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами преступным путем", - говорится в сообщении. 

 
На данном этапе досудебного расследования установлено, что задержанные являются активными участниками массовых беспорядков и мародерств в Алматы. 
 
Подозреваемые взяты под стражу. 
 



 

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