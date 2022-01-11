КОКШЕТАУ. 10 ЯНВАРЯ - В Акмолинской области выявили свыше 300 нарушений режима ЧП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает polisia.kz , 323 раза жители Акмолинской области нарушили режим чрезвычайного положения, 25 граждан понесли административную ответственность за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний. Только за прошедшие сутки к административной ответственности привлечены восемь жителей области (статья 476 КоАП РК).





В городе Кокшетау функционируют восемь блок-постов, в Степногорске - три, в Бурабайском районе - два. 8 января в отдел полиции Бурабайского района доставлены восемь жителей Южно-Казахстанской области, которые днем ранее прибыли из столицы в поселок Бурабай и передвигались по территории курортной зоны без государственных регистрационных номерных знаков. За нарушение правил дорожного движения водители транспортных средств привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 591 и части 2 статьи 230 КоАП РК", - информирует polisia.kz.

Сообщается, что вчера на блок-посту при въезде в Нур-Султан у жителя села Жибек Жолы Аршалынского района выявлено незарегистрированного оружия Сайга-410 с 75 патронами к нему. В этот же день на блок-посту из города Кокшетау в направлении столицы при досмотре автомашины жителя города Щучинска обнаружено гладкоствольное ружье ТОЗ 87-01.

На территории области с 23.00 до 07.00 часов введен комендантский час. Более 180 местных жителей объединились в добровольные дружины по обеспечению порядка, в числе которых 84 спортсмена. Для информирования жителей области создана "горячая линия". Позвонив по номеру 1303, акмолинцы могут получить необходимую информацию.





На сегодняшний день в call-центр поступило 320 звонков, из них:

- касающихся работы блок-постов (243),

- по вопросам участия в комендантском патрулировании (5),

- запрета реализации алкогольной продукции (15),

- функционирования увеселительных заведений (10).





На сегодняшний день оперативная обстановка на территории области стабильная.