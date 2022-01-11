КОКШЕТАУ. 10 ЯНВАРЯ - В Акмолинской области выявили свыше 300 нарушений режима ЧП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает polisia.kz, 323 раза жители Акмолинской области нарушили режим чрезвычайного положения, 25 граждан понесли административную ответственность за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний. Только за прошедшие сутки к административной ответственности привлечены восемь жителей области (статья 476 КоАП РК).
В городе Кокшетау функционируют восемь блок-постов, в Степногорске - три, в Бурабайском районе - два. 8 января в отдел полиции Бурабайского района доставлены восемь жителей Южно-Казахстанской области, которые днем ранее прибыли из столицы в поселок Бурабай и передвигались по территории курортной зоны без государственных регистрационных номерных знаков. За нарушение правил дорожного движения водители транспортных средств привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 591 и части 2 статьи 230 КоАП РК", - информирует polisia.kz.
Сообщается, что вчера на блок-посту при въезде в Нур-Султан у жителя села Жибек Жолы Аршалынского района выявлено незарегистрированного оружия Сайга-410 с 75 патронами к нему. В этот же день на блок-посту из города Кокшетау в направлении столицы при досмотре автомашины жителя города Щучинска обнаружено гладкоствольное ружье ТОЗ 87-01.
На территории области с 23.00 до 07.00 часов введен комендантский час. Более 180 местных жителей объединились в добровольные дружины по обеспечению порядка, в числе которых 84 спортсмена. Для информирования жителей области создана "горячая линия". Позвонив по номеру 1303, акмолинцы могут получить необходимую информацию.
На сегодняшний день в call-центр поступило 320 звонков, из них:
- касающихся работы блок-постов (243),
- по вопросам участия в комендантском патрулировании (5),
- запрета реализации алкогольной продукции (15),
- функционирования увеселительных заведений (10).
На сегодняшний день оперативная обстановка на территории области стабильная.