В Актау осудили экс-заместителя руководителя фармконтроля

АКТАУ. 10 ДЕКАБРЯ - Актауский городской суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления фармацевтического контроля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вместо социально-значимых лекарств и медицинских масок бывший чиновник вместе с предпринимательницей закупали несоответствующие перечисленным в госзакупках наименованиям медпрепараты, сообщает " Лада ".

Суд установил, что подозреваемый госслужащий ради личной выгоды причинил крупный ущерб государству. В сговоре c предпринимательницей на выделенные из бюджета средства в размере 9,4 миллиона тенге закупил лекарства, не соответствующие перечисленным в госзакупках наименованиям, которые впоследствии реализовали в аптеках Жанаозена.

Обвиняемые не признали вину и просили суд оправдать их по всем статьям обвинения. Прокурор просил признать виновным бывшего зама облфармконтроля и лишить его свободы на пять лет с пожизненным запретом занимать определенные должности на государственной службе. Предпринимательнице обвинение просило назначить наказание в виде года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. В качестве подтверждения доказательной базы сторона обвинения привела судебные экспертизы и специальные исследования.

Суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, положительные характеристики обвиняемых и факт возмещения ущерба.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса РК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года с пожизненным лишением права занимать определенную должность на государственной службе и установлением пробационного контроля. По части 2 статьи 366 и части 1 статьи 218 Уголовного кодекса РК признан невиновным и оправдан из-за недоказанности участия в совершении данных уголовных правонарушений. Обвиняемая признана виновной в совершении преступления по части 2 статьи 219 Уголовного кодекса РК и освобождена от ответственности, потому что добровольно возместила ущерб.

Судебный акт не вступил в законную силу.