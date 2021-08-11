В Актобе менеджер банка обманом оформил кредит на клиентку

АКТОБЕ. 10 АВГУСТА - Жительница Восточно-Казахстанской области обратилась в полицию после того, как получила уведомление из банка о просроченных платежах по кредитам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе разбирательства полицейские выяснили, что должником ее сделал один из сотрудников банка, сообщает Polisia.kz.
В марте 28-летний кредитный консультант, находясь в магазине по продаже мобильных телефонов в Актобе, путем обмана оформил товарный кредит на потерпевшую.
Подозреваемый признался в содеянном. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество).
Напомним, в Туркестане экс-сотрудник банка обманул граждан на 40 миллионов тенге.
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