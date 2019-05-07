Актобе. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Актобе около 10 человек зверски избили парня и сняли издевательства на видео, передает Kazakhstan Today.





В понедельник в Сети появилось видео: около 10 молодых парней возле подъезда забивают неизвестного. Один из них снимает на камеру, другой пытается всех оттащить. Остальные с жестокостью наносят удары бутылками, палками, у одного в руках нож, в ход пошла даже скамейка, пишет "Актобе Таймс"





По информации пресс-службы областного департамента полиции, в ночь на 24 декабря у подъезда дома №60, расположенного в 12-м микрорайоне, неизвестные нанесли жителю Актобе многочисленные телесные повреждения, в том числе колото-резаные раны. В данный момент потерпевший госпитализирован в БСМП города Актобе.





"Парень поступил к нам около 3 часов ночи с множественными ножевыми ранениями грудной клетки и обеих нижних конечностей. Сразу был взят в операционную, произведена обработка ран. В реанимации находился около 6 часов. Вчера, 25 декабря, подняли его в отделение, состояние стабилизировалось. Пока жизни молодого человека ничего не угрожает", - рассказал главный врач БСМП Сакен Капанов.





В полиции также сообщили, что все подозреваемые задержаны. Из неофициальных источников стало известно, что как минимум трое из них являются студентами одного из колледжей Актобе. Проводится досудебное производство по статье "Покушение на убийство".





По неподтвержденным официальными источниками данным, в тот день за супермаркетом "Дина" в 12-м микрорайоне собрались две группировки молодых людей: 10 человек из другого города и 40 местных ребят. После разборок иногородние ребята стали разбегаться, но одного из них поймали местные и начали зверски избивать.





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