Актобе. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Актюбинской области отчим несколько лет насиловал девочку, передает Kazakhstan Today.

Сейчас девочке 10 лет. Насильник запугивал ее и заставлял молчать. О том, что ребенок подвергается насилию, сообщили учитель и медик, которые случайно узнали страшную правду. В школе девочка обратилась с жалобами на здоровье, сообщает "Первый канал Евразия"

"Учитель вызвала ночью 13 числа. Посмотрела, на тот момент она лежала. Классный руководитель сказала, что девочка жалуется на боли в паху. Я спросила: болит живот? Она ответила, что пах. Я сказала, чтобы ее отвели к врачу в Бугетсай", - рассказала медсестра сельского медпункта Рысжан Алдасугирова.

По словам классного руководителя Амансулу Аргынбаевой, в момент совершания преступления мама девочки была без сознания.

"Изнасиловал он в алкогольном состоянии. Со слов девочки, он ударил маму, та потеряла сознание. Прогнал всех, а потом изнасиловал девочку в рядом стоящем сарае", - рассказала она.

Также сообщается, что по данному факту заведено уголовное дело. Отчим задержан и находится в следственном изоляторе. С девочкой работают психолог и социальный работник. Мать находится в кризисном центре Актобе. С насильником она не была официально зарегистрирована.

От первого брака у 32-летней женщины 2 дочери и сын. В гражданском браке она родила еще одного ребенка. Дети временно определены в интернат.

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