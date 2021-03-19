В Актюбинской области предотвращена контрабанда крупной партии медикаментов

Актобе. 18 марта. Kazakhstan Today - 17 марта 2021 года казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" предотвращен незаконный провоз крупной партии медикаментов, передает Kazakhstan Today.

При осуществлении досмотра автомашины марки "ДАФ", следовавшей по маршруту Москва (РФ) - Бишкек (КР) с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) и волоконно-оптического эндоскопа были выявлены укрытые под основным грузом "домашние вещи" без сопроводительных документов медикаменты "Зиннат" (гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь) в количестве 19 200 штук (80 коробок по 240 упаковки), разрешительные документы на перевозимый груз отсутствовали", - сообщает пресс-служба Комитете национальной безопасности РК.

По информации ведомства, оценочная стоимость медикаментов составляет 36 384 000 тенге.

В КНБ отметили, что это не первая попытка незаконного провоза через территорию Казахстана медикаментов.

Задержанный груз передан в департамент экономических расследований по Актюбинской области.





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