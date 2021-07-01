В Алматинской области пьяная женщина убила мать и спрятала тело в погребе

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ТАЛДЫКОРГАН. 30 ИЮНЯ - В дежурную часть Илийского РУП обратился 77-летний мужчина. Он сообщил, что обнаружил тело жены в погребе времянки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские установили, что пожилая женщина жила в доме вместе с мужем, а во времянке временно проживала ее 57-летняя дочь, злоупотреблявшая алкоголем и находившаяся на момент обнаружения тела в состоянии опьянения, сообщает Polisia.kz

Сотрудники полиции предъявили женщине ряд доказательств вместе с орудием преступления, после чего она призналась в убийстве матери и сокрытии тела в погребе.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Ведется расследование. Подозреваемой на период досудебного расследования избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось о жителе Акмолинской области до смерти избившем мать-пенсионерку.

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