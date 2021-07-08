В Алматинской области спортсмен избил подростка

ТАЛДЫКОРГАН. 7 ИЮЛЯ - 6 июля в участковый пункт полиции жилого комплекса поступило сообщение от жителей о том, что в одном из дворов многоэтажек происходит драка. Полицейские на месте задержали 18-летнего спортсмена, увлекающегося единоборствами, временно снимающего жилье в жилом комплексе, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Рядом с ним находился избитый 17-летний юноша, приехавший из Туркестанской области. Стражи порядка вызвали потерпевшему скорую, сообщает Polisia.kz

В ходе досудебного расследования было установлено, что между молодыми людьми произошел конфликт. Один в шутку задел другого, а тот, обидевшись, оскорбил его мать. В результате пострадавший с телесными повреждениями был госпитализирован, а второй молодой человек находится под следствием.

Учитывая, что избиение произошло в общественном месте, где гуляли дети с родителями, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство).





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