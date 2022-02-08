В Алматы обнаружили два схрона боеприпасов

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ПАВЛОДАР. 7 ФЕВРАЛЯ - Трех жителей Павлодара обвинили в терроризме и призывах к захвату власти во время январских беспорядков, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника регионального департамента полиции Жаскайрат Каиров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, после январских событий в Павлодарский специализированный суд по административным правонарушениям за нарушение по части 6 статьи 488 направили 1282 материала. В отношении 435 человек применили меру административного взыскания, 324 из них арестовали, проинформировали в pavlodarnews.kz

В отношении троих арестованных человек, судом возбуждено два уголовных дела по статьям 255 (акт терроризма) и 179 (пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан)", - отметил Каиров.

Обвиняемым грозит от крупного штрафа до лишения свободы до 17 лет. Расследованием дел занимается межведомственная группа по уголовным делам, уточнил заместитель главы регионального ДП.

По данным полиции, основные участники несанкционированного митинга в Павлодаре прибывали из близлежащих районов - Майского, Баянаульского, Аккулы, а также из Экибастуза и Аксу. Четверо задержанных - граждане Монголии, их выдворили из республики Казахстан.





Как напомнил Каиров, 4 января в ходе мониторинга соцсетей было выявлено, что определенные люди призывают провести митинг 5 января на центральных площадях Павлодара и Экибастуза. Поэтому 5 января по тревоге подняли личный состав департамента, при этом службу сотрудники несли без экипировки. В два часа дня на центральной площади в Павлодаре собралось свыше полутора тысяч человек. К требовавшим встречи с руководством области вышли глава региона Абылкаир Скаков и аким областного центра Асаин Байханов.

Однако при выступлении представителей местных исполнительных органов митингующие выкрикивали призывы насильственного захвата акимата области. Около 17.00 они прорвались через оцепление к зданию областного акимата, бросали камни, палки, бутылки. Митингующие сломали защитные металлопластиковые жалюзи у входной двери областного акимата, разбили стёкла в дверях. Они прорвались во фронт-офис, где в это время находились дополнительные силы полиции", - рассказал он.

Сотрудники полиции начали теснить митингующих к выходу, полиция стянула дополнительные силы с флангов к центральному входу здания.

Мы их не просто отогнали с площади, но оттеснили до улиц Машхура Жусупа, Торайгырова. Когда мы их отталкивали, митингующие пытались, останавливая транспорт, в том числе рейсовые автобусы и трамваи, сделать баррикады", - отметил замначальника регионального ДП.

Для защиты города был введен специальный план, согласно которому под охрану взяли административные здания, оружейные магазины, филиалы банков и банкоматы города, торговые дома. Личный состав, задействованный на охране общественного порядка, нес службу на улице по 16 часов в сутки до 13 января.