В Алматы пограничники пресекли попытку вывоза из страны свыше 400 тысяч долларов

АЛМАТЫ. 16 МАРТА -15 марта пограничники пресекли в Международном аэропорту Алматы попытку вывоза из страны свыше 400 тысяч долларов, часть из которых была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В период с 25 января по настоящее время Пограничной службой КНБ предотвращен вывоз из страны незадекларированных наличных денег на сумму свыше 900 миллионов тенге, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Напомним, в целях защиты национальных интересов РК и обеспечения финансовой стабильности страны президент Касым-Жомарт Токаев постановил запретить вывозить из страны золото и валюту.
В Комитете государственных доходов предупредили об ответственности за нарушение запрета на вывоз валюты.