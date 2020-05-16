В Алматы задержан подозреваемый в изнасиловании девушки

Как сообщает Polisia.kz, молодая алматинка подверглась насилию почти месяц назад. Поздно вечером она возвращалась домой и на проспекте Райымбека, западнее улицы Яссауи, ее подкараулил неизвестный. Злоумышленник заприметил девушку у подземного перехода, сбил ее с ног, нанес телесные повреждения, волоком потащил на пустырь и надругался над ней.
С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. Со слов потерпевшей был составлен примерный фоторобот.
Понятно, что в темноте разглядеть лицо насильника и запомнить его характерные черты практически невозможно. Но девушка представила следствию максимальные сведения, которые сыграли немаловажную роль в раскрытии данного преступления. Накануне подозреваемый был задержан. Ему 39 лет, в Алматы постоянной работы и места жительства не имеет. Перебивается случайными заработками. Подозреваемый вину свою полностью признал, утверждает, что в тот момент был пьян. Сейчас он находится под стражей", - сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.
Напомним, в конце 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за изнасилование. Статья "Изнасилование" переведена в категорию тяжких преступлений, что лишает насильников возможности примириться с потерпевшими. Также ужесточено наказание за изнасилование малолетних и насильственные действия сексуального характера в отношении них.
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