Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Астане на 5 лет осудили рецидивистку за избиение и ограбление ветерана тыла, сообщили в пресс-службе городского суда.

"Как установлено в суде, 1 декабря 2016 года ранее судимая женщина, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, ворвалась в квартиру пенсионерки-ветерана тыла и, применяя насилие, завладела золотыми изделиями, деньгами и другим личным имуществом", - рассказали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Районный суд №2 Алматинского района Астаны признал подсудимую виновной по пунктам 1, 3, 4 части 2 статьи 191 УК (Открытое хищение чужого имущества с применением насилия). Также суд признал в действиях подсудимой рецидив преступления и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с виновной в пользу потерпевшего компенсацию за причиненный моральный и материальный вред.

Приговор не вступил в законную силу.

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