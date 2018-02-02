В Астане пьяный дебошир вызвал скорую помощь и полицию, а затем избил полицейского

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Астане пьяный дебошир вызвал скорую помощь и полицию, а затем избил прибывшего на вызов полицейского, передает Kazakhstan Today.

"2 декабря 2017 года житель столицы, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в связи с плохим самочувствием вызвал скорую помощь. По приезде врачей скорой помощи он стал вести себя агрессивно, отказываясь от госпитализации в медицинское учреждение, и, позвонив на пульт 102, вызвал сотрудников полиции", - рассказали в пресс-службе суда Астаны.

По информации пресс-службы, на вызов приехала патрульная полицейская служба. Полицейские попросили мужчину предъявить документ, удостоверяющий личность, в ответ на это хозяин дома стал выражаться нецензурной бранью и оскорблять стражей порядка.

"После этого мужчина вырвал регистратор у сотрудника полиции и выкинул на пол и, оказывая физическое сопротивление, нанес несколько ударов по лицу одному из сотрудников полиции", - сообщили в суде.

Приговором районного суда №2 Алматинского района мужчина признан виновным по части 2 статьи 378, части 1 статьи 380 УК. Судом ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

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