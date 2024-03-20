19.03.2024, 18:15 9881
В Астане поликлиника прикрепила к себе умерших и переехавших казахстанцев
За счет незаконного прикрепления к себе граждан поликлиника "приписала" услуги более чем на 100 млн тенге
Фото: unsplash.com
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане одна из частных поликлиник города прикрепила к себе умерших и переехавших казахстанцев, сообщили в Фонде социального медицинского страхования.
Частная поликлиника в Астане незаконно прикрепила к себе около 16 тысяч граждан, из которых свыше 13 тысяч - дети. Прикрепление совершено без ведома этих лиц или их законных представителей, для того чтобы получить финансирование от Фонда социального медицинского страхования (...) В результате данная клиника получала от государства порядка 1 800 тенге в месяц за каждого прикрепленного. К данной поликлинике было прикреплены люди, которые выехали за границу на постоянное или временное проживание", - проинформировали в пресс-службе.
Более того, Фондом социального медицинского страхования выявлены факты "оказания" медицинских услуг детям, дата смерти которых зафиксирована 5-10 лет назад.
В результате столичная поликлиника "приписала" свыше 33 тысяч услуг на общую сумму свыше 100 млн тенге. По данному факту материалы были переданы в правоохранительные органы", - добавили в фонде.
Напомним, в минувшем году Фонд медстрахования выявил клиники, выдававшие лекарства умершим пациентам.
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19.03.2024, 19:49 9586
Дело АО "Казтемиртранс": комментарий прокуратуры
Фото: Polisia.kz
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в ходе следственно-оперативных розыскных мероприятий установлена коррупционная схема с участием должностных лиц филиала АО "Казтемиртранс" и грузоотправителей, которые в период 2019-2022 годы в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей и их представителей за беспрепятственное предоставление вагонов для грузоперевозок.
Стоит отметить, что лицо, впервые совершившее коррупционное преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием только судом (статья 65 УК РК)", - сообщили в главной транспортной прокуратуре.
Напомним, 18 марта в межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении 4 руководителей филиалов АО "Казтемиртранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции.
15 предпринимателей были освобождены от уголовной ответственности, так как полностью признали свою вину в совершении коррупционного преступления в виде дачи взятки, содействовали раскрытию преступления и раскаялись в содеянном. В отношении одного бизнесмена, не признавшего вину, применено уголовное наказание виде штрафа в размере 49 млн тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
18.03.2024, 20:53 25071
Экс-аким Сатпаева получил 3,5 года за взятку в 10 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Сатпаев. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Сатпаевском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-акима города Ә. и индивидуального предпринимателя М., сообщает пресс-служба суда.
В феврале 2024 года Ә., будучи акимом города, получил взятку в сумме 10 млн тенге от индивидуального предпринимателя М., осуществляющего работы по содержанию дорог Сатпаева, за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации.
Приговором суда Ә. признан виновным и ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
М. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 200 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Напомним, должностные лица АО "Казтемиртранс" осуждены за взятки. Вынесены приговоры четырем руководителям филиалов и 16 предпринимателям.
18.03.2024, 19:46 26246
Должностные лица АО "Казтемиртранс" осуждены за взятки
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении 4 руководителей филиалов АО "Казтемиртранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции.
- С. обвинялся в получении взятки в значительном размере неоднократно;
- А. - в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно и получении взятки в значительном размере неоднократно;
- Е. - в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно;
- К. - в получении взятки в крупном размере неоднократно;
- Р. - в даче взятки в крупном размере;
- 15 предпринимателей - в даче взятки.
Согласно материалам дела, директора филиалов С., А. и К. в период 2019-2022 годов в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей за беспрепятственное предоставление вагонов и за общее покровительство.
Всего по делу было установлено 18 фактов получения взяток.
Общая сумма полученных взяток:
- подсудимым С. - 13 млн 225 тыс. тенге;
- подсудимым А. - 3 млн 480 тыс. тенге;
- подсудимым К. - 19 млн 710 тыс. тенге;
- предприниматель Р. дал взятку за предоставление вагонов на общую сумму 9 млн 879 тыс. тенге.
Суд признал виновными С. и К. и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
А. - назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 2 месяца.
Р. - назначено наказание в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки, то есть в сумме 49 млн 395 тыс. тенге.
Подсудимый Е. признан виновным без назначения уголовного наказания в связи со смертью подсудимого.
Остальные 15 взяткодателей, являющихся бизнесменами, судом освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Судом учтено, что уголовные правонарушения ими были совершены в результате зависимости от должностных лиц АО "Казтемиртранс", а также их явки с повинной, чистосердечные раскаяния способствовали раскрытию и расследованию преступлений.
18.03.2024, 11:37 35376
Убившей семилетнюю падчерицу мачехе вынесли приговор в Алматы
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Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский городской суд вынес приговор мачехе, убившей семилетнюю падчерицу.
Преступление произошло в июле прошлого года. По словам родных, мачеха несколько месяцев жестоко избивала ребенка, но в последний раз от удара об стену у девочки произошло кровоизлияние в мозг и она скончалась. На девочку также поднимал руку родной отец.
Суд признал подсудимую Балжан Турлыбек виновной в совершении убийства и назначил ей 20 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Также подсудимую обязали выплатить судебные издержки в размере 674 тыс. тенге и сделать выплаты в фонд пострадавших в размере 30 МРП (103 500 тенге).
Подсудимая заявила, что намерена обжаловать приговор. Она обвиняет в смерти девочки отца.
Ранее сообщалось, что жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц.
Депутат сената Жанна Асанова рассказала, что в 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
В феврале мажилис одобрил законопроект, ужесточающий ответственность за семейно-бытовое насилие.
16.03.2024, 12:27 69981
Бизнесмен Бахыт Ибрагим обнаружен мертвым в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В интернете распространяется информация о смерти бизнесмена Бахыта Ибрагима.
По данному факту возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства. Назначена экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
В 2020 году Бахыт Ибрагим был признан виновным в хищениях в RBK Bank вместе с Жомартом Ертаевым. Он был освобожден осенью 2023 года.
16.03.2024, 12:10 70766
Похищенный 40 лет назад антикварный револьвер нашли в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В конце 2023 года в Акмолинской области был обнаружен револьвер системы Нагана образца 1895 года, относящийся к антикварному оружию, сообщает Polisia.kz.
Спустя несколько месяцев револьвер поступил на исследование главному криминалисту ОКУ ДП Акмолинской области Аяну Имаганбетову. Эксперту удалось обнаружить маркировочные номера револьвера.
При проверке по учетам МВД оказалось, что это оружие было похищено в 1981 году на территории Кызылординской области.
Теперь сотрудникам полиции предстоит установить, как именно револьвер оказался в другом регионе, какие преступления могут быть связаны с его применением за прошедшие сорок лет.
15.03.2024, 19:46 85236
Насильника-рецидивиста лишили свободы на 15 с половиной лет в Кентау
Ранее извращенец отбыл 8 лет из 11 назначенных по статье 120 УК РК
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Туркестан. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентау вынесли приговор насильнику-рецидивисту, напавшему на 11-летнюю девочку, его осудили на 15 лет и 6 месяцев, передает OTYRAR.
24 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области вынесли приговор жителю Кентау за попытку изнасилования. Он получил 15 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил. 19 марта состоится апелляционный суд.
Напомним, житель Кентау в апреле 2023 года напал на 11-летнюю девочку. Она была в своем дворе. Он избивал, душил и пытался ее изнасиловать. Девочку спасли неравнодушные прохожие. Мама сразу заявила об этом в органы полиции.
Как выяснилось, ранее извращенец отбыл 8 лет из 11 назначенных по статье 120 УК РК (Изнасилование).
Ранее сообщалось, что насильников детей трудоустраивали в школы Атырауской области.
15.03.2024, 12:50 86696
Чехия выдала Казахстану подозреваемого в крупном мошенничестве
Подозреваемый обманным путем завладел товаром на 19 млн тенге
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из Чехии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Весной 2021 года подозреваемый предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров из Казахстана в Россию, затем, обманув его, завладел товаром на сумму около 19 млн тенге и продал его третьим лицам.
После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В январе он был задержан в Чехии.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, подозреваемый в создании транснациональной ОПГ гражданин Украины экстрадирован из Польши в Казахстан.
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