В Астане поликлиника прикрепила к себе умерших и переехавших казахстанцев

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном - В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении 4 руководителей филиалов АО "Казтемиртранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции.





С. обвинялся в получении взятки в значительном размере неоднократно;

А. - в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно и получении взятки в значительном размере неоднократно;

Е. - в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно;

К. - в получении взятки в крупном размере неоднократно;

Р. - в даче взятки в крупном размере;

15 предпринимателей - в даче взятки.





Согласно материалам дела, директора филиалов С., А. и К. в период 2019-2022 годов в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей за беспрепятственное предоставление вагонов и за общее покровительство.





Всего по делу было установлено 18 фактов получения взяток.





Общая сумма полученных взяток:





подсудимым С. - 13 млн 225 тыс. тенге;

подсудимым А. - 3 млн 480 тыс. тенге;

подсудимым К. - 19 млн 710 тыс. тенге;

предприниматель Р. дал взятку за предоставление вагонов на общую сумму 9 млн 879 тыс. тенге.





Суд признал виновными С. и К. и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.





А. - назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 2 месяца.





Р. - назначено наказание в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки, то есть в сумме 49 млн 395 тыс. тенге.





Подсудимый Е. признан виновным без назначения уголовного наказания в связи со смертью подсудимого.





Остальные 15 взяткодателей, являющихся бизнесменами, судом освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Судом учтено, что уголовные правонарушения ими были совершены в результате зависимости от должностных лиц АО "Казтемиртранс", а также их явки с повинной, чистосердечные раскаяния способствовали раскрытию и расследованию преступлений.