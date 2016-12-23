В Карагандинской области родители сожгли в печи тело двухлетней дочери, насмерть замерзшей на пустыре

Караганда. 23 декабря. Kazakhstan Today - Казыбекбийский районный суд санкционировал арест сожителей, которые сожгли в печи тело насмерть замерзшей дочери.
Сожителей подозревают в убийстве ребенка. Их задержали на 10 дней в качестве подозреваемых. Санкция на арест была выдана с 17 декабря по 27 декабря, передает Kazakhstan Today.
"Как рассказали сами задержанные супруги, 2 февраля 2016 года мужчина шел с двухлетней дочерью сожительницы на пустыре. Примерно в километре от поселка Уштобе. Девочка все время отставала. Тогда он бросил ребенка на пустыре, а сам пошел домой. Вероятно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На утро супруги протрезвели и пошли искать девочку. И якобы нашли ребенка уже мертвым. Она замерзла ночью. Испугавшись, они попытались замести все следы и сожгли тело девочки в печи. Только через несколько месяцев социальные службы спохватились. Полицейские выявили пропажу ребенка и допросили сожителей. Сейчас их подозревают в убийстве ребенка. Возможно, кто-то из них убил девочку намеренно и потом сжег тело", - пишет газета "Новый вестник".
Как отметили в суде, если за 10 дней, на которые подозреваемые задержаны, следствие соберет доказательства убийства ребенка, сожителям предъявят обвинение.
"Тогда поступит санкция на их арест в качестве обвиняемых", - уточнили в Казыбекбийском районном суде.
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