В Карагандинской области ОПГ обналичила более 15 млрд тенге через фиктивные компании (ВИДЕО)

Сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области изобличили деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Минфина РК.
В ходе проведенных следственных действий установлено 5 лиц, причастных к деятельности преступной группы. В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с "1С Бухгалтерией" и ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, "черная" бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны", - уточнили в ведомстве.
По данным Комитета, "члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 150 и более млн тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня".
Общий оборот от преступной деятельности 17 фиктивных компаний-однодневок составил более 15 млрд тенге, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 3 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
Наказание за такие преступления составляет от 8 до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Нур-Султане, Караганде и Алматы в ходе спецоперации КНБ было задержано 17 человек. Преступной группой было обналичено более 300 млрд тенге.
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