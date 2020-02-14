В Карагандинской области ОПГ обналичила более 15 млрд тенге через фиктивные компании (ВИДЕО)

Караганда. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области ОПГ обналичила более 15 млрд тенге через 17 фиктивных компаний, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области изобличили деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров, сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Минфина РК.

В ходе проведенных следственных действий установлено 5 лиц, причастных к деятельности преступной группы. В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с "1С Бухгалтерией" и ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, "черная" бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны", - уточнили в ведомстве.





По данным Комитета, "члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 150 и более млн тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня".

Общий оборот от преступной деятельности 17 фиктивных компаний-однодневок составил более 15 млрд тенге, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 3 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.

Наказание за такие преступления составляет от 8 до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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