В Казахстане 60 групп подозревают в криминальном обналичивании более 2 трлн тенге

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Ими создано свыше 1200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест", - сообщили в Комитете финмониторинга.
По информации ведомства, в результате этой работы количество выявленных фактов выписки фиктивных счетов-фактур увеличилось в два раза. Всего нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере.
Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38%
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