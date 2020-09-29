В Казахстане 60 групп подозревают в криминальном обналичивании более 2 трлн тенге

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Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Службой экономических расследований Комитета финансового мониторинга Минфина путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег, передает Kazakhstan Today.

Ими создано свыше 1200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест", - сообщили в Комитете финмониторинга.

По информации ведомства, в результате этой работы количество выявленных фактов выписки фиктивных счетов-фактур увеличилось в два раза. Всего нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере.

Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38%

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