В КНБ РК рассказали о результатах розыска причастных к террористическим актам

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Пограничной службой во взаимодействии с территориальными подразделениями КНБ, с привлечением подразделения специального назначения "Арлан" МВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия в Алматинской области", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Как проинформировали в ведомстве, в результате задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на департамент полиции города Талдыкоргана и восемь (в том числе четыре гражданина ЦАР) - возможно, причастных к беспорядкам и мародерству в Алматы. Задержанные переданы в подразделения полиции.
11 января в Туркестанской области в авиационном пункте пропуска "Шымкент" при оформлении рейса КС-7425 сообщением Туркестан - Стамбул выявлен гражданин РК, который был участником митингов в Кызылорде и распространял через мессенджеры социальных сетей информацию о призыве граждан для участия в беспорядках. Задержанный передан в линейный отдел полиции Шымкента", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Также в ведомстве отметили, что 10 января в Костанайской области в пункте пропуска "Убаган" задержан житель Тараза. В ходе проверочных мероприятий в мобильном телефоне обнаружена его фотография в спецобмундировании силовых структур, с датой ее создания 5 января. Для проведения следственных мероприятий он передан в Узункольский РОП.
Ранее сообщалось, что группа мародеров задержана в Алматы на съемной квартире.