В Костанае бывшего главного бухгалтера ДЮСШ приговорили к шести годам колонии за растрату

Костанай. 26 декабря. Kazakhstan Today - Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола Олесю Дациеву приговорили к 6 годам лишения свободы за растрату 3, 5 млн тенге, сообщили в пресс-службе суда №2 Костаная.

Согласно обвинительному заключению, при начислении командировочных тренерам бухгалтер ДЮСШ снимала с корпоративной карточки часть средств и присваивала. Таким образом она причинила государству ущерб в сумме 1 486 686 тенге, передает Kazakhstan Today.

"Еще 1 961 152 тенге Дациева, по версии обвинения, сняла с корпоративной карточки без соответствующего приказа и авансовых отчетов, и потратила их на личные нужды. После долгих судебных разбирательств сумма растраты снизилась с 3 448 838 тенге до 3 419 144 тенге. Однако и эту сумму Олеся Дациева не признала. По ее словам, никакого хищения не было - все командировочные она переводила на карточки тренерам", - пишет " Наша газета ".

По словам Дациевой, перед приходом ревизионной комиссии из бухгалтерии странным образом исчезли документы, подтверждающие выдачу командировочных.

Изучив все доказательства по делу, судья суда № 2 Костаная Батырбек Кудабаев признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Также подсудимая должна будет выплатить отделу физической культуры и спорта акимата города Костаная 3 419 144 тенге.

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