В Костанае драка возле ресторана закончилась поножовщиной

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Установлено, что конфликт произошел между знакомыми, которые коротали вечер в одной компании. Мужчина, нанесший ножевое ранение, скрылся с места преступления. Сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры. В этот же день подозреваемый был задержан, дал признательные показания, орудие преступления изъято. В отношении 32-летнего мужчины принята мера в виде подписки о невыезде до окончания предварительного расследования", - цитирует Polisia.kz исполняющего обязанности начальника Южного отдела полиции Азамата Оспанова.
Сообщается, что в настоящее время 41-летний потерпевший находится в хирургическом отделении городской больницы Костаная. Сейчас его состояние стабильное.
Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).