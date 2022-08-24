В Костанае драка возле ресторана закончилась поножовщиной

АКТАУ. 24 АВГУСТА - В Мангистауской области задержали местного жителя, у которого дома обнаружили 198 рогов сайги, задержали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

18 августа в ходе оперативно-профилактических мероприятий в селе Бейнеу по подозрению в незаконном обороте дериватов сайги задержан местный житель. При обыске в частном доме изъяты рога сайгаков в количестве 198 штук, информирует Polisia.kz

По данному факту начато досудебное производство по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное добывание, приобретение, хранение и сбыт находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их частей или дериватов).

В полиции напоминают, что согласно законодательству за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.



