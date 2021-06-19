В Кызылорде подозреваемый в убийстве оказал сопротивление при задержании

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КЫЗЫЛОРДА. 18 ИЮНЯ - В Кызылординской области задержан особо опасный преступник, скрывавшийся от правосудия. 34-летний мужчина обвиняется в убийстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Осенью 2018 года в Кызылорде на пересечении центральных улиц Яссауи и Бокей хана, напротив заправки "Гелиос", в обеденное время в своей автомашине Toyota Land Cruiser Prado двумя выстрелами из обреза в область груди был застрелен житель столицы, сообщает Polisia.kz

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался житель Кызылорды. Преступник пустился в бега и был объявлен в розыск. В отношении него судом была санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".

В ходе оперативно-розыскных подозреваемый был задержан в областном центре, рано утром в частном доме у родственников. При задержании он вновь пытался скрыться и оказывал сопротивление сотрудникам полиции.

Кызылординец скрывался в съемных жилищах Алматы, Алматинской областей. Использовал для связи виртуальные телефонные номера, которые регулярно менял. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания.

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