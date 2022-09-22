В Мангистауской области пресечена деятельность финпирамиды "Ата-мекен 2021"
21.09.2022, 12:08 14781
АКТАУ. 21 СЕНТЯБРЯ - В Мангистауской области выявлена финпирамида, которая маскировалась под потребительский кооператив "Ата-мекен 2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В период с 2021 года по 2022 год руководитель и менеджеры потребительского кооператива "Ата-мекен 2021" предлагали вкладчикам приобрести недвижимость в городе Актау, а также авто с пробегом и без пробега по выгодным условиям без процентов и переплат по принципу рассрочки, по программам приобретения авто до 25 000 000 тенге и недвижимости до 50 000 000 тенге", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Таким образом, подытожили в ведомстве, в действиях данного кооператива усматриваются признаки организации финансовой пирамиды.
Сумма установленного ущерба - 50 млн тенге, наложен арест на имущества и на счета подозреваемых. Проводится досудебное расследование.
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Поспорил с друзьями: в Павлодаре лжетеррористом оказался школьник
21.09.2022, 20:47 6676
ПАВЛОДАР. 21 СЕНТЯБРЯ - Полицейские нашли автора сообщения о том, что в одной из павлодарских школ якобы находятся террористы. Подозреваемым оказался несовершеннолетний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 14-летнего учащегося школы имени Бауржана Момышулы поселка Пограничник города Аксу", - сообщает Pavlodarnews.kz.
Несовершеннолетний поспорил с одноклассниками. Вину свою признал. Подростка передали под поручительство законных представителей.
Полицейские начали досудебное расследование по статье 273 УК РК. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. Виновному грозит штраф до пяти тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, ограничение или лишение свободы до пяти лет.
Напомним, в Павлодаре из-за очередного сообщения о минировании школы пришлось эвакуировать более тысячи учащихся и 83 сотрудника учебного заведения.
Это уже второе сообщение о минировании в Павлодаре на этой неделе. Сегодня в Павлодаре задержали 38-летнего лжетеррориста, который вчера сообщил о минировании жилого дома.
Из Астаны авиарейсами пытались незаконно вывезти 490 млн тенге
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Сотрудники таможенного поста "Ауежай-Астана" ДГД по Астане с начала 2022 года выявили 55 фактов недостоверного таможенного декларирования наличных денег и незаконного их вывоза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сумма незадекларированных наличных составила 498 454 908 тенге, или 1 083 599 долларов, сумма штрафа по данным нарушениям превысила 1 700 000 тенге, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.
К примеру, 9 сентября в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" после прохождении таможенного контроля пассажиров, убывающих международным авиарейсом в Дубай, сотрудники таможенного поста "Ауежай-Астана" совместно с сотрудниками досмотра аэропорта остановили гражданина Казахстана. В момент задержания у него были выявлены наличные деньги в сумме 56 750 долларов. Нарушитель пытался провезти часть денег в обуви под стелькой, а остальная сумма обнаружена в ручной клади.
25 августа после прохождения таможенного контроля пассажиров, убывающих международным авиарейсом в Дубай, был остановлен гражданин Казахстана. В момент задержания у него были выявлены наличные в сумме 14 100 долларов.
Напоминаем, указом президента РК от 14 марта 2022 года № 830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" (Указ) запрещен вывоз из Республики Казахстан:
наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза;
золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KUMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 г.
ЦТС отозвал свое соглашение о медиации по делу Сатыбалды
21.09.2022, 16:14 10396
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - АО "Центр транспортного сервиса" ходатайствует в суде об отзыве подписи в медиативном соглашении об урегулировании спора в деле Кайрата Сатыбалды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
АО отозвало свою подпись в соглашении об урегулировании спора и примирении сторон в порядке судебной медиации от 8 сентября 2022 года и просит вышеуказанное соглашение считать недействительным", - информирует телеграм-канал Atameken Business.
Сообщается, вчера в ходе судебного заседания стало известно о том, что по делам "Скидки" и "Последняя миля" ущерб государству в лице "Казахтелекома" составил 12 млрд тенге и 28 млрд тенге соответственно.
Отмечается, что данный ущерб возмещен Кайратом Сатыбалды.
Ранее сообщалось, что подробности дел Сатыбалды и Боранбаева раскрыли в Генпрокуратуре.
Напомним, Боранбаев был задержан в марте Агентством по финансовому мониторингу по подозрению в крупных хищениях. О задержании Кайрата Сатыбалды стало известно 13 марта. Он подозревается в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Следствие выявило дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалды компаний - собственников подъездных железнодорожных путей.
На окраине Тараза обнаружили арсенал оружия
20.09.2022, 19:15 29281
ТАРАЗ. 20 СЕНТЯБРЯ - При проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, сотрудники УБОП ДП и ОКП УП Тараза на окраине города обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Из мешка изъяты 2 единицы автомата Калашникова, газовый пистолет марки FBI8000, светошумовая граната, магазины от автомата, штык-нож, полицейская каска, резиновая палка и около 200 патронов различного калибра, сообщает пресс-служба ДП региона.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Кайрат Сатыбалды признал вину и возместил нанесенный "Казахтелекому" ущерб
20.09.2022, 17:45 31821
Фото: azattyq-ruhy.kz
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Казахстанский бизнесмен Кайрат Сатыбалды сегодня в ходе судебного заседания заключил медиативное соглашение с компанией "Казахтелеком" и возместил нанесенный ей ущерб в размере 40 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О заключении медиативного соглашения между АО "Казахтелеком" и подсудимыми Бекетовым, Мухамеджанулы, Конырбаевым и Муравьевым в ходе судебного процесса по уголовному делу заявил один из адвокатов, сообщили в пресс-службе суда.
Мои подзащитные Бекетов, Мухаметжанулы, Конырбаев и Муравьев согласны с обвинением и признали вину в полном объеме и нанесении имущественного ущерба на сумму 28 млрд тенге и 12 млрд тенге. Со стороны Сатыбалдыулы Кайрата данная сумма была возмещена", - заявил адвокат.
В свою очередь судья Нурлан Баяхметов заявил, что в медиативном соглашении есть фамилии представителей АО "Казахтелеком" в лице Кишкенбаевой, Кайрата Сатыбалдыулы, его представителя Асель Бахтияркызы, Конурбаева и Муравьева.
Это лица, которые участвуют по эпизодам "скидки" и "последней мили", - отметил судья.
Ранее сообщалось, что антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов.
В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых.
В Актау группа религиозных экстремистов пыталась завладеть чужой квартирой
20.09.2022, 15:20 35576
Фото: Polisia.kz
АКТАУ. 20 СЕНТЯБРЯ - В Актау группа религиозных экстремистов пыталась завладеть чужой квартирой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
9 сентября поступила оперативная информация о вымогательстве денежных средств приверженцами деструктивного религиозного течения. Действовали они в группе лиц по предварительному сговору. Пострадавшему причинили материальный ущерб в размере 20 млн тенге, переоформив против его воли трехкомнатную квартиру", - информирует Polisia.kz.
Сообщается, что задержаны четверо подозреваемых. Все водворены в изолятор временного содержания, где с санкции суда все были арестованы.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по части 3 статьи 194 УК РК (Вымогательство).
Ранее сообщалось, что "черные риелторы" убили и сожгли жителя Алматы с целью завладеть квартирой.
В Кызылорде задержали подозреваемого в убийстве
20.09.2022, 14:43 37111
КЫЗЫЛОРДА. 20 СЕНТЯБРЯ - В Кызылорде в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали находящегося в международном розыске подозреваемого в убийстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мужчина скрывался от следствия, с прошлого года он находился в международном розыске по подозрению в убийстве", - информирует Polisia.kz.
Сообщается, что в 2021 году в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержание под стражей.
Оперативники задержали подозреваемого в одной из съемных квартир на территории города, где он скрывался. Он водворен в изолятор временного содержания УП Кызылорды.
Ранее сообщалось, что в Костанае задержали подозреваемого в покушении на убийство.
Приговор осужденному по делу о гибели казахстанки в Грузии оставлен без изменений
20.09.2022, 14:14 33751
АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Приговор осужденному по делу о гибели казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии оставлен без изменений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны от 20 сентября 2022 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменения ввиду доказанности вины М. по предъявленному ему обвинению", - сообщает пресс-служба суда города Астаны.
Отмечается, что приговор вступил в законную силу.
В начале августа подсудимый признан виновным в изнасиловании и торговле людьми, совершенными группой лиц, повлекшими по неосторожности смерть потерпевшей. Он приговорен к 15 годам лишения свободы. Приговор обжалован осужденным и его защитником.
Они просили оправдать М. и вынести оправдательный приговор", - заявили в суде.
Напомним, казахстанка Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая.
Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки. Перед смертью она отправила шокирующую аудиозапись. На ней мужчина угрожает Асель расправой.
На следующий день его задержали и предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса Грузии: "Изнасилование" и "Доведение до самоубийства". В конце мая суд санкционировал содержание под стражей подозреваемого по делу.
Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?