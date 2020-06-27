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В Министерстве обороны рассказали подробности антикоррупционного расследования

26.06.2020, 20:30 9181
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны РК рассказали детали антикоррупционного расследования, передает Kazakhstan Today. 
 
Ранее сообщалось, что антикоррупционной службой по Карагандинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления капитального строительства ГУРВ ВС РК по подозрению в совершении коррупционного преступления.
 
По информации Министерства обороны, в 2015-2016 годах главным управлением расквартирования войск ВС РК были заключены договоры с подрядной организацией на проведение строительных работ в одной из воинских частей. Строительно-монтажные работы завершены своевременно. Объект был сдан в соответствии с установленными договором сроки. Акт приемки объекта в эксплуатацию подписан 26 сентября 2016 года.
 

Вместе с тем до настоящего времени часть зданий не эксплуатируется по причине несоответствия требованиям безопасности режимных помещений. Нынешним руководством Министерства обороны неоднократно поднимался вопрос о качестве строительства военных объектов, фактах недобросовестного исполнения договоров прошлых лет, а также недопустимости безучастности ответственных должностных лиц в данных вопросах. В частности, эта проблема была озвучена министром обороны на аппаратном совещании 15 июня текущего года, и дано указание принять меры в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в МО РК.

 
В ведомстве добавили, что в настоящее время Антикоррупционной службой по Карагандинской области в ЕРДР зарегистрирован материал №203500131000094 по факту недобросовестного исполнения подрядной организацией договорных обязательств.
 
Степень вины и мера ответственности должностных лиц будут установлены по результатам принятия по данному факту процессуального решения.
 

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