В МСХ рассказали подробности нападения браконьеров на сотрудников "Охотзоопрома" в Карагандинской области

Астана. 14 января. Kazakhstan Today - В Минсельхозе Казахстана рассказали подробности нападения браконьеров на сотрудников "Охотзоопрома" в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.





По информации пресс-службы МСХ, 13 января группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" обнаружила свежие автомобильные следы на территории Нуринского района, в окрестностях плотины Ак кошкар, расположенной в юго-западном направлении от озера Тенгиз. При преследовании браконьеров, производивших отстрел сайгаков, одна из автомашин инспекторов забуксовала и отстала. Экипаж второй машины, в которой находились инспекторы Ницык П.А. и Нургалиева Е.Б., продолжили преследование браконьеров, скрывавшихся на двух автомашинах "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов.





Браконьеры угрожали оружием из окон автомашин, направляя его в сторону инспекторов. В ответ на это инспекторы применили служебное оружие, сделав два предупредительных выстрела в воздух, а также была предпринята попытка остановки транспортного средства браконьеров выстрелами в колеса", - рассказали в ведомства.





В пресс-службе отметили, что инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием.





Браконьеры сразу оказали активное сопротивление и избили инспекторов Ницыка П.А. и Нургалиева Е.Б. При этом браконьерами были изъяты из автомашины прибор GPS и ключи зажигания, тем самым они обрекли инспекторов на смерть в экстремально-климатических условиях", - подчеркнули в пресс-службе.





По информации МСХ, придя в сознание, инспектор Ницык увидел лежащего лицом вниз Нургалиева без сознания. Он оказал коллеге первую помощь и попытался остановить кровотечение из головы. Также инспектор связался по рации со вторым экипажем, но указать точное местоположение не смог в связи с отсутствием GPS.





На поиск инспекторов также были ориентированы службы КЧС. Однако поисковые мероприятия затруднялись усиливающимся бураном.





Кроме того, на место совершения преступления в 18.10 была вызвана следственно-оперативная группа Нуринского РОВД, РОВД Улытауского района ориентирован на перехват браконьеров. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 107 УК РК.





Второму экипажу инспекторов удалось обнаружить пострадавших около 20.30, после чего они были доставлены в городскую больницу Астаны №1. Инспектор Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму, находится на искусственной вентиляции легких в состоянии комы. Инспектору Ницыку нанесены тяжелые телесные повреждения, уточнили в пресс-службе.





Вместе с тем в МСХ подчеркнули, что нападения на инспекторов Охотзоопрома случались и ранее.





Также в ведомстве сообщили, что охрана сайгаков в 2018 году осуществлялась силами 191 инспектора, 31 мобильными группами на площади 93 млн гектаров. За отчетный период инспекторами выявлено 154 уголовно наказуемых факта (145 в 2017 году) и 234 административных правонарушений. В том числе 73 уголовно наказуемых факта браконьерства на сайгака. Ущерб составил 1,8 млрд тенге. С браконьеров взыскано 349 млн тенге наложенных штрафов и исков.





Ранее пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет сообщил, что около 18.00 13 января в ходе рейдовых мероприятий инспекторы "Охотзоопрома" на территории Нуринского района Карагандинской области обнаружили 5 отстрелянных туш сайгака. В ходе преследования инспекторы обнаружили два автомобиля марки "Тойота-Ленд-Крузер" без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. При проверке автомобиля неизвестными лицами оказано сопротивление. В результате один инспектор получил колото-резаные раны и перелом челюсти, второй инспектор получил черепно-мозговую травму, находился в коме. По информации Дилдахмета, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.





Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 107 УК РК и проводятся мероприятия по установлению личностей нарушителей и их задержанию.





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