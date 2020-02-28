В Нур-Султане программист и официант снимали деньги с карт клиентов

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане официант и с помощью знакомого программиста снимал деньги с карт клиентов, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками криминальной полиции задержаны 26-летний житель Караганды, работающий программистом, и его соучастник - 26-летний житель города, работающий официантом в одном из баров столицы. Один из задержанных, работая официантом в столичном ресторане, фотографировал на мобильный телефон реквизиты банковских карт посетителей и через мессенджер передавал соучастнику-программисту. В дальнейшем, программист, используя реквизиты карт, через интернет-банкинг совершал хищения денег и выводил посредством платежных систем на логины букмекерских контор", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По информации ведомства, украденные деньги они делили пополам. Всего злоумышленникам удалость похитить денежные средства с семи банковских карт клиентов ресторана.

Задержанные дали признательные показания, проводится досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 188 УК РК (Кража путем незаконного доступа в информационную систему).

Департамент полиции города Нур-Султана просит граждан никому не передавать персональные сведения карточных счетов, пин-коды, CVV-код и одноразовые пароли. При совершении оплаты через POS-терминалы будьте бдительны. В случае, если Вы заподозрили мошеннические действия с банковской картой, немедленно примите меры по ее блокированию и сообщите в полицию.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства