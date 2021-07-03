В Нур-Султане задержали лжесотрудников ЦОНов

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - Сотрудники департамента полиции Нур-Султана задержали двух жителей Шымкента, 24-летних парня и девушку, которые звонили на мобильные телефоны жителей столицы и, представляясь сотрудниками отдела социальных выплат ЦОНа, сообщали, что государство выплачивает социальные выплаты многодетным матерям, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как заявляли мошенники, перед получением денег многодетным матерям необходимо оплатить задолженность по штрафам в размере 10% от соцвыплаты.

Параллельно они давали номер псевдосотрудников палаты частных судебных исполнителей, куда нужно было позвонить и оплатить штраф. Таким образом, заманивая жителей крупной суммой, злоумышленники давали им счета, куда нужно перевести средства за штраф. Получая деньги, они сразу же меняли абонентский номер и сотовый телефон, заметая таким образом следы", - рассказали в пресс-службе ДП.

По информации полиции, на схему мошенников попались две столичные многодетные матери, которые перечислили на преступные счета по 40 тыс. тенге, а после перечисления осталась без социальной выплаты и погашения штрафов.

В настоящее время в отношении задержанных проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество), предусматривающей уголовную ответственность до 4 лет лишения свободы.

В полиции призывают граждан быть бдительности ввиду активизации мошенников. Признаками мошенничества такого рода являются:

звонок с обычного абонентского номера;

сверка паспортных данных;

просьба о погашении задолженности по административным штрафам;

отправка СМС-кода с другого номера, но не 1414;

предоставление счетов, куда нужно перечислить деньги.





Департамент полиции рекомендует придерживаться простых мер предосторожности:

узнать имя и фамилию сотрудника ЦОНа, адрес филиала и попросить позвонить с официального номера ЦОНа;

если незнакомец на просьбу показать его удостоверение личности, скидывает фотоизображение, не торопитесь верить. Сотрудники ЦОНа никогда не обзванивают клиентов, максимум - просят обратиться в ближайший отдел ЦОНа;

узнать имя и фамилию частного судебного исполнителя и проверить его в списке, который можно найти на официальном сайте.

Если вы пострадали от действий интернет-мошенников, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 71-67-10, 71-66-10, 71-65-58 или 102.

Ранее сообщалось, что мошенники обзванивают казахстанцев от имени сотрудников ЦОНов . При этом в "Правительстве для граждан" предупреждают, что сотрудники ЦОНа не обзванивают клиентов и не просят погасить долги или сверить паспортные данные.

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