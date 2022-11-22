В отношении родителей доведенного до истощения пятилетнего мальчика начато расследование

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Кокшетау. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция начала досудебное расследование в отношении родителей пятилетнего малыша из Кокшетау, который был доведен до истощения, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
18 ноября в управление полиции Кокшетау поступило заявление 34-летней жительницы Астаны. Женщина сообщила о том, что ее родственник, 37-летний житель областного центра, не занимается воспитанием детей. По показаниям заявительницы, младший ребенок, 2017 года рождения, в данной семье находится в истощенном состоянии, что было подтверждено в ходе проверки", - говорится в сообщении полиции.
Ребенок был направлен на госпитализацию в АОДБ. Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Проводится судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, пятилетнего малыша из Кокшетау родной отец и его сожительница завязывали в смирительную рубашку, закрывали одного в комнате и не давали есть.