В Павлодаре арестовали еще одного подозреваемого по делу о гибели дзюдоиста Абдыкаримова

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В Павлодаре арестовали еще одного подозреваемого по делу о гибели дзюдоиста Абдыкаримова30.10.2017
Криминал  12:01

Павлодар. 30 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре идет следствие по делу еще одного сотрудника колонии, подозреваемого в пытках и доведении до самоубийства чемпиона РК по дзюдо Бауржана Абдыкаримова, передает Kazakhstan Today.

В причастности к смерти в заключении бывшего спортсмена на этот раз подозревают 34-летнего Куаныша Калиева, занимавшего должность дежурного помощника начальника учреждения АП-162/2.

"Следственный судья Асет Сулейменов, рассмотрев вчера ходатайство помощника прокурора о санкционировании меры пресечения в отношении подозреваемого в неоднократных пытках с причинением средней тяжести вреда здоровью, доведении до самоубийства и злоупотреблении должностными полномочиями, постановил санкционировать меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 27 декабря 2017 года. Постановление в законную силу не вступило и в течение трех суток с момента оглашения может быть обжаловано", - сообщили порталу pavlodarnews.kz в пресс-службе областного суда.

Калиев был задержан и помещен в изолятор временного содержания 27 октября.

Издание напомнило, что 45-летний вице-президент областной федерации по дзюдо, многократный чемпион Казахстана Бауржан Абдыкаримов отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений жителям Баянаула. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Но 26 февраля 2016 года, за два дня до того, как в суде должна была рассматриваться частная жалоба относительно срока наказания, заключенного нашли в колонии с перерезанным горлом. Эксперты насчитали 46 резаных ран на животе, 76 - на левом предплечье и 14 - на правом. Специальная прокуратура выяснила, что до момента самоубийства Абдыкаримов трижды пытался покончить с собой.

18 октября суд №2 Павлодара признал троих бывших сотрудников исправительного учреждения виновными в пытках, доведении до самоубийства и злоупотреблении должностными полномочиями. Реальный срок - четыре года лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах получил лишь бывший начальник колонии Ернур Саспанов. Бывший начальник режимного отдела Ержан Канкин и оперуполномоченный Каирбай Муканов получили условные сроки по три года и шесть месяцев с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.
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