В Павлодаре в результате ночной поножовщины погиб человек

ПАВЛОДАР. 7 АПРЕЛЯ -6 апреля в 23.55 возле дома по улице Абая обнаружено тело 35-летнего жителя Павлодара с ножевым ранением, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , по данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 30-летний мужчина. Причиной убийства стала бытовая ссора.

Расследование продолжается.

17 марта в Алматинской области произошла поножовщина из-за старой обиды.

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