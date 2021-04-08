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В Павлодаре в результате ночной поножовщины погиб человек

07.04.2021 13987
ПАВЛОДАР. 7 АПРЕЛЯ -6 апреля в 23.55 возле дома по улице Абая обнаружено тело 35-летнего жителя Павлодара с ножевым ранением, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Pavlodarnews.kz, по данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК Республики Казахстан. Назначены экспертизы. 
 
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 30-летний мужчина. Причиной убийства стала бытовая ссора. 
 
Расследование продолжается.
 
17 марта в Алматинской области произошла поножовщина из-за старой обиды.
 

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