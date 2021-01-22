В Семее избили женщину с ребенком и пенсионера

Семей. 21 января. Kazakhstan Today - В Семее группа молодых пьяных людей избила пенсионера и женщину с ребенком, передает Kazakhstan Today.
Об этом сообщается в паблике fcity в Instagram. Автор поста утверждает, что инцидент произошел в микрорайоне Карагайлы.
Сегодня жителей микрорайона Карагайлы утром потрясла новость о том, что группа молодых пьяных людей (около 5 человек) в промежутке между 6 и 7 утра сначала распивала в квартире спиртные напитки и утром вышла на остановку микрорайона. Там они встретили пожилого мужчину и женщину с ребёнком, которых начали избивать. После содеянного как ни в чем не бывало вернулись к себе в квартиру, как показано на видео с камеры соседнего дома", - говорится паблике.
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