В Семее водитель LandRover совершил смертельный наезд на пешеходном переходе и скрылся

Фото:lenta.ru

ТУРКЕСТАН. 3 ДЕКАБРЯ - В Туркестанской области работники управления спорта похитили 70 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает otyrar.kz , в Специализированном суде Туркестанской области рассмотрели уголовные дела в отношении работников Управления физической культуры и спорта, а именно Кырыкбаева П., Пернебаевой М., Оспановой Б. и Аширбековой Г. Все они обвиняются в создании и руководстве преступной группы с целью хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения (части 3 статьи 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), пункты 1 и 2 части 4 статьи 189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Громкий инцидент берет свое начало еще с 2019 года. Тогда согласно утвержденному плану, управлением физической культуры и спорта проводились ряд спортивных мероприятий в виде соревнований и учебно-тренировочных сборов. Начальник управления П. Кырыкбаев внес ряд приказов об осуществлении спортивных мероприятий, а также о финансировании их участников. Однако выделенные средства осваивались без фактического или частичного проведения спортивных мероприятий, с внесением "авансового отчета" об израсходовании полной суммы перечисленных денежных средств. После того как старшие тренера обналичивали деньги, часть передавали работникам управления. На оставшуюся часть денег тренера проводили спортивные мероприятия, либо вообще не проводили, оставляя себе денежные средства. Таким образом был нанесен ущерб государству в сумме около 70 миллионов тенге".

Суд, в ходе изучения материалов дела, переквалифицировал обвинения П. Кырыкбаева и Б.Оспановой на халатность, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. П. Кырыкбаеву приговором суда назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, его коллеге Б. Оспановой ограничение свободы на 6 месяцев. Приговором суда М. Пернебаева и Г. Аширбекова признаны виновными в хищении денег в особо крупном размере и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому, сообщает издание.