В Шымкенте задержаны подозреваемые в стрельбе в ресторане

Следствие сейчас идёт, есть задержанные, но в интересах следствия другая информация не разглашается", - сказал начальник департамента полиции Шымкента Ералы Джумаханбетов.
Как сообщает портал Otyrar.kz, по данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство) и по статье 287 УК РК (Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия). Назначены соответствующие экспертизы.
Напомним, 10 августа в Шымкенте в ресторане "Гранд-Прага", расположенном по улице Казиева, произведены выстрелы. Огнестрельные пулевые ранения получили двое. В результате один из них скончался на месте, второй доставлен в больницу.
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