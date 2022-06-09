В СКО преступная группа выписывала фиктивные счета-фактуры и обналичивала деньги в банках

ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ИЮНЯ - Житель Петропавловска организовал преступную группировку, которая с 2018 по 2020 год занималась выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения услуг и отгрузки товара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Факт системного обналичивания денежных средств в банках второго уровня установлен территориальным департаментом Агентством по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области.
Установлено, что житель города Петропавловска в период с 2018 года по 2020 год организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Приговором суда организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.