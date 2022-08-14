В СКО водитель сбил велосипедиста насмерть и скрылся

Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 12 АВГУСТА - 7 августа на автодороге Костанай - Мамлютка в 3 км от Мамлютки было обнаружено тело 51-летнего жителя села Воскресеновка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники ОП Мамлютского района задержали подозреваемого в наезде на велосипедиста, скрывшегося с места происшествия, сообщает Polisia.kz.
Им оказался водитель автомашины УАЗ - 45-летний житель Петропавловска.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места ДТП).
Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.