В Талдыкоргане дерзкое ограбление пенсионерки попало на видео

Талдыкорган. 25 декабря. Kazakhstan Today - Дерзкое ограбление пенсионерки попало на видео в Талдыкоргане, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Западного отдела полиции УП города Талдыкоргана обратилась 66-летняя местная жительница с заявлением об ограблении. Неизвестный мужчина в микрорайоне Жастар выхватил у нее сумку с кошельком, где были 85 тысяч тенге, банковская карта, удостоверение личности и пенсионное удостоверение, сообщает Polisia.kz

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 191 УК РК. Сумку, пустой кошелек и документы злоумышленник выбросил недалеко от места преступления.

Оперативным путем удалось задержать подозреваемого в районе Центрального парка. Задержанный оказался безработным 19-летним жителем областного центра. После предъявления видео, зафиксировавшего момент ограбления и других доказательств, он признался в совершении преступления, пояснив, что деньги потратил на личные нужды.

В ходе следственных действий он показал место, куда выбросил сумку, кошелек и документы. Подозреваемый в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в ИВС. Иная информация в интересах следствия не разглашается.





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