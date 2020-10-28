В Талдыкоргане местный житель госпитализирован с пулевыми ранениями головы

Талдыкорган. 27 октября. Kazakhstan Today - Полиция Талдыкоргана по горячим следам задержала хулигана, стрелявшего из оружия, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Восточного ГОП УП города Талдыкоргана поступило сообщение о драке в районе бассейна. Выехавший на место наряд полиции установил, что между двумя группами молодых людей произошла драка. В больницу с пулевыми ранениями головы поступил 21-летний местный житель, сообщает Polisia.kz

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением оружия).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники ОКП Восточного ГОП по горячим следам, в течение часа, установили и задержали подозреваемого в стрельбе 18-летнего жителя Талдыкоргана, у которого стражи порядка изъяли пневматический пистолет.

Подозреваемый, дав признательные показания пояснил, что произвел выстрелы в потерпевшего из хулиганских побуждений, в совершенном раскаивается. В областной больнице из головы потерпевшего врачи извлекли четыре пули. Назначены судебно-медицинская и другие необходимые экспертизы.

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