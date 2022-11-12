В Талдыкоргане местный житель незаконно вырубил деревья перед городским колледжем

Талдыкорган. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане 28-летний местный житель незаконно вырубил деревья перед городским колледжем, - В Талдыкоргане 28-летний местный житель незаконно вырубил деревья перед городским колледжем, сообщает пресс-служба департамента полиции области Жетісу.

Установлено, что талдыкорганец спилил 8 деревьев разных пород (тополь, клен, карагаш). Вывезти древесину подозреваемый не успел, так как был задержан полицейскими, которых на место происшествия вызвала администрация учебного заведения.

По данным ДП региона, причиненный городу ущерб составил около 400 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что жителю Шымкента грозит уголовное наказание за массовую вырубку деревьев.



