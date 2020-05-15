В Талдыкоргане военнослужащих подозревают в получении взяток от предпринимателей

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба совместно с органами национальной безопасности по Алматинской области выявила ряд коррупционных преступлении в сфере Министерства обороны, передает Kazakhstan Today.

Начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника - начальника штаба отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона по подозрению в получении взятки в размере 215 тыс. тенге за покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуг питания в войсковых частях", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.





По данным ведомства, аналогичное преступление расследуется в отношении командира войсковой части №18404 Талдыкорганского гарнизона Минобороны РК, заместителя войсковой части по тылу и начальника продовольственной службы по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Должностные лица подозреваются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору неоднократно за покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуг питания в войсковых частях", - уточнили в пресс-службе.

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