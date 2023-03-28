В Таразе задержали ОПГ, навязывавшую "охрану" барам и ночным клубам   

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Тараз. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с оперативными работниками ДП Жамбылской области при поддержке подразделения специального назначения "Беркут" провели операцию по пресечению деятельности преступной группировки, сообщает - В Таразе сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с оперативными работниками ДП Жамбылской области при поддержке подразделения специального назначения "Беркут" провели операцию по пресечению деятельности преступной группировки, сообщает Polisia.kz





В поле зрения оперативных работников ведомства попала группировка, неоднократно принимавшая участие в групповых драках и потасовках, хулиганских выходках в барах, кафе и ночных клубах Тараза.





В процессе оперативной проверки установлены участники из числа спортсменов и маргинальной молодежи, которые организовали криминальное покровительство ряду увеселительных заведений под видом охранной деятельности. Несколько человек из преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за нанесение телесных повреждений, хулиганство, вымогательство.





Группировка также участвовала в криминальных разборках с применением огнестрельного оружия.





Для того чтобы владельцы заведений соглашались на "охрану" преступной группы, ее члены устраивали конфликты, потасовки и драки с клиентами и персоналом клубов и кафе.





В полицию доставлено 11 участников преступной группы. Проведены обыски по месту жительства фигурантов. Изъяты огнестрельное, травматическое, холодное оружие и другие вещественные доказательства.





Основные подозреваемые - организаторы и лидеры преступной группы водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.









Ранее межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ - ФСБ, а также МВД и прокуратуры в трех городах Казахстана проведена спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности.



